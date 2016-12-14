«Охота. Рыбалка 2017»
10-01-2017 Российские новости Super User
28-29 января 2017 г. на территории санатория им.М. Горького (г. Воронеж Центральный район) пройдет XIV межрегиональная выставка-ярмарка «Охота. Рыбалка 2017».Читать дальше
KastKing Speed Demon: быстро и доступно
Американская компания KastKing анонсировала выпуск новой бейткастинговой катушки Speed Demon, котора…Читать дальше
Дитмар Изайаш - новый игрок в команде Zebco
Zebco Europe усилила свой руководящий состав известным профессиональным рыболовом и разработчиком сн…Читать дальше
Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 01-2017
В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25 О.Кузин. Отборы в сборную России 2017 года …Читать дальше
Мягкий Storm
Компания Storm, «дочка» Rapala VMC Corporation, известна своими инновационными спиннинговыми приманк…Читать дальше
DAM Quick: живая легенда
Одна из самых известных и популярных серий спиннинговых катушек немецкой компании DAM - Quick - внов…Читать дальше
Черная пятница - 2016. Чья скидка больше?
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит тот долгожданный день, когда рухнут цены на определенный ассор…Читать дальше
Норма вылова в Астрахани: первый шаг к лицензии на рыбалку?
По информации Астраханского рыбацкого портала, 11 ноября этого года прошло заседание Волго-Каспийско…Читать дальше
Олимпийская рыбалка
Международная конфедерация спортивного рыболовства (C.I.P.S.) предложила Международному олимпийскому…Читать дальше
Buster Jerk с японским акцентом
Тайваньская компания Strike Pro планирует существенно увеличить своё присутствие на японском рынке, …Читать дальше
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