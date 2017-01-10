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Новости

«Охота. Рыбалка 2017»

10-01-2017 Российские новости Super User

28-29 января 2017 г. на территории санатория им.М. Горького (г. Воронеж Центральный район) пройдет XIV межрегиональная выставка-ярмарка «Охота. Рыбалка 2017».

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    Статьи

    За окунем в глухозимье и по последнему л…

    12-01-2017 Ловля на мормышку Владимир Казанцев

    Во второй половине зимы окунь проявляет себя и активным, и пассивным образом. Причем активность его приходится на период последнего льда. О тонкостях ловли полосатого хищника рассказывает Владимир Казанцев.

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    Обзоры

    SL Rods RUSH 712L. Бросок, адреналин, на…

    21-01-2017 Удилища Юрий Горох

    Зима – скучное время для спиннингиста. Не все имеют рядом «теплые» реки, чтобы продолжать заниматься любимым делом в режиме нон-стоп. Кого-то, как и меня, спасает зимняя рыбалка, ну а кто-то впадает в долгую зимнюю спячку. Но душа требует эмоций, и каждый рыболов нет-нет, да и достает из шкафа удилища, катушки...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    19 января 2017
    Запоздалое знакомство с Jackall Tricoroll
    Обзоры
    На спиннинг я ловлю преимущественно воблерами, причем самыми разными. За свой не столь большой стаж спиннингиста мне удалось опробовать множество моде...
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    Андрей Железный
    Андрей Железный
    17 января 2017
    Воскресный "почти стритфишинг" и прочие воблерные изыскания...
    Новости с водоёмов
    Долго размышлял над тем, какому же водоёму посвятить свободный воскресный денёк. В планах была воблерная рыбалки и испытания нового для меня Norstream...
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    Варнавин Сергей
    Варнавин Сергей
    14 января 2017
    Мой первый опыт по зимнему спиннингу
    Новости с водоёмов
    Будучи большим поклонником спиннинга,решил не обходить такой интересный сезон как зима. Ведь ловить по открытой воде ЗИМОЙ в нашей местности для меня ...
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    Михаил
    Михаил
    14 января 2017
    Tict Brilliant 1,5" - привносим новое в микроджиг
    Обзоры
    Всем привет! Казалось бы, каких только силиконовых приманок сейчас не существует - есть и черви, и слаги, и твистеры, и виброхвосты. Вроде в...
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    Юрий
    Юрий
    13 января 2017
    Привлекательная для рыбы и рыбака Larva
    Обзоры
    У меня откуда-то из детства, то ли из проигрываемого из динамиков соседского магнитофона шансона, то ли из набора отборных ругательств оттуда же слово...
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    Дмитрий
    Дмитрий
    12 января 2017
    Хищные карасики
    Новости с водоёмов
       Так случилось, что в эту субботу пришлось выйти на работу, а на воскресенье были запланированы кое-какие дела, и удастся ли мне выбраться...
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