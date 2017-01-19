Megabass + Ultimate Fishing = KISS
31-01-2017 Новости рынка Алексей Ветров
Японский гигант Megabass совместно со своим французским дистрибьютором, компанией Ultimate Fishing, объявили о создании нового бренда - KISS, ориентированного исключительно на европейский рынок. Соглашение о сотрудничестве было подписано и официально озвучено на рыболовной выставке в Клермон-Ферране (Франция), где присутствовали руководители компаний - Юки Ито (Megabass) и Янник Кордье (Ultimate Fishing).Читать дальше
Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 02-2017
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Кубок телеканала «Охотник и рыболов» в Воронеже
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В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25 О.Кузин. Отборы в сборную России 2017 года …Читать дальше
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Черная пятница - 2016. Чья скидка больше?
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит тот долгожданный день, когда рухнут цены на определенный ассор…Читать дальше
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