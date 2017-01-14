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Новости

Megabass + Ultimate Fishing = KISS

31-01-2017 Новости рынка Алексей Ветров

Японский гигант Megabass совместно со своим французским дистрибьютором, компанией Ultimate Fishing, объявили о создании нового бренда - KISS, ориентированного исключительно на европейский рынок. Соглашение о сотрудничестве было подписано и официально озвучено на рыболовной выставке в Клермон-Ферране (Франция), где присутствовали руководители компаний - Юки Ито (Megabass) и Янник Кордье (Ultimate Fishing).

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    Статьи

    C мормышкой по ледовым просторам

    29-01-2017 Ловля на мормышку Владимир Казанцев

    В настоящее время мормышка популярна не только в России. На эту приманку ловят скандинавы, канадцы, рыболовы североамериканских штатов и других стран. Существует великое множество разнотипных мормышек, и каждая дает определенную игру. Владимир Казанцев много экспериментировал с различными типами мормышек и с готовностью делится своими наблюдениями.

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    Обзоры

    SL Rods RUSH 712L. Бросок, адреналин, на…

    21-01-2017 Удилища Юрий Горох

    Зима – скучное время для спиннингиста. Не все имеют рядом «теплые» реки, чтобы продолжать заниматься любимым делом в режиме нон-стоп. Кого-то, как и меня, спасает зимняя рыбалка, ну а кто-то впадает в долгую зимнюю спячку. Но душа требует эмоций, и каждый рыболов нет-нет, да и достает из шкафа удилища, катушки...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    31 января 2017
    Benkei PE 8. Откуда такие цифры?
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    Примерно в августе на шпулю одной из моих катушек был намотан шнур Benkei PE 8. Ему был предначертан нелегкий путь в рамках нашего конкурса: «Лучшие р...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    26 января 2017
    Jackall Tiny Fry 38 SP. Подарок от чистого сердца
    Обзоры
    Все говорят, что подарки, подаренные от чистого сердца, всегда приносят радость. Я соглашусь с этим высказыванием и расскажу свою историю, в котором г...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    19 января 2017
    Запоздалое знакомство с Jackall Tricoroll
    Обзоры
    На спиннинг я ловлю преимущественно воблерами, причем самыми разными. За свой не столь большой стаж спиннингиста мне удалось опробовать множество моде...
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    Андрей Железный
    Андрей Железный
    17 января 2017
    Воскресный "почти стритфишинг" и прочие воблерные изыскания...
    Новости с водоёмов
    Долго размышлял над тем, какому же водоёму посвятить свободный воскресный денёк. В планах была воблерная рыбалки и испытания нового для меня Norstream...
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    Варнавин Сергей
    Варнавин Сергей
    14 января 2017
    Мой первый опыт по зимнему спиннингу
    Новости с водоёмов
    Будучи большим поклонником спиннинга,решил не обходить такой интересный сезон как зима. Ведь ловить по открытой воде ЗИМОЙ в нашей местности для меня ...
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    Михаил
    Михаил
    14 января 2017
    Tict Brilliant 1,5" - привносим новое в микроджиг
    Обзоры
    Всем привет! Казалось бы, каких только силиконовых приманок сейчас не существует - есть и черви, и слаги, и твистеры, и виброхвосты. Вроде в...
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