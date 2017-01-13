21-01-2017 Удилища Юрий Горох

Зима – скучное время для спиннингиста. Не все имеют рядом «теплые» реки, чтобы продолжать заниматься любимым делом в режиме нон-стоп. Кого-то, как и меня, спасает зимняя рыбалка, ну а кто-то впадает в долгую зимнюю спячку. Но душа требует эмоций, и каждый рыболов нет-нет, да и достает из шкафа удилища, катушки...