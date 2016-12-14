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Новости

«Охота. Рыбалка 2017»

10-01-2017 Российские новости Super User

28-29 января 2017 г. на территории санатория им.М. Горького (г. Воронеж Центральный район) пройдет XIV межрегиональная выставка-ярмарка «Охота. Рыбалка 2017».

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    Статьи

    За окунем в глухозимье и по последнему л…

    12-01-2017 Ловля на мормышку Владимир Казанцев

    Во второй половине зимы окунь проявляет себя и активным, и пассивным образом. Причем активность его приходится на период последнего льда. О тонкостях ловли полосатого хищника рассказывает Владимир Казанцев.

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    Обзоры

    Tsuribito Delicious Shiner 3"

    14-12-2016 Приманки Владимир Блохин

    В последнее время в сети интернет все чаще и чаще мелькают те или иные силиконовые приманки. Некоторые из них всем давно и хорошо известны, некоторые являются выходцами из домашних мастерских, а о каких-то – так и вовсе днем с огнем не сыщешь информации. Причем приманки эти выглядят так, что не...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Варнавин Сергей
    Варнавин Сергей
    14 января 2017
    Мой первый опыт по зимнему спиннингу
    Новости с водоёмов
    Будучи большим поклонником спиннинга,решил не обходить такой интересный сезон как зима. Ведь ловить по открытой воде ЗИМОЙ в нашей местности для меня ...
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    Михаил
    Михаил
    14 января 2017
    Tict Brilliant 1,5" - привносим новое в микроджиг
    Обзоры
    Всем привет! Казалось бы, каких только силиконовых приманок сейчас не существует - есть и черви, и слаги, и твистеры, и виброхвосты. Вроде в...
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    Юрий
    Юрий
    13 января 2017
    Привлекательная для рыбы и рыбака Larva
    Обзоры
    У меня откуда-то из детства, то ли из проигрываемого из динамиков соседского магнитофона шансона, то ли из набора отборных ругательств оттуда же слово...
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    Дмитрий
    Дмитрий
    12 января 2017
    Хищные карасики
    Новости с водоёмов
       Так случилось, что в эту субботу пришлось выйти на работу, а на воскресенье были запланированы кое-какие дела, и удастся ли мне выбраться...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    10 января 2017
    Norstream Provokator New 762L. Испытание джигом
    Обзоры
    Вот уже который год мы не наблюдаем должного весеннего половодья, привычные, клевые по предыдущим годам, места зарастают травой, рельеф меняется, а ры...
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    Юрий
    Юрий
    08 января 2017
    Haos от Yoshi Onyx
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    Что я могу рассказать про этот силикон? То, что он ловит, то, что у него оригинальная форма и то, что стоит он, имхо, немного дороговато стоит. ...
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