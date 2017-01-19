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Новости

Megabass + Ultimate Fishing = KISS

31-01-2017 Новости рынка Алексей Ветров

Японский гигант Megabass совместно со своим французским дистрибьютором, компанией Ultimate Fishing, объявили о создании нового бренда - KISS, ориентированного исключительно на европейский рынок. Соглашение о сотрудничестве было подписано и официально озвучено на рыболовной выставке в Клермон-Ферране (Франция), где присутствовали руководители компаний - Юки Ито (Megabass) и Янник Кордье (Ultimate Fishing).

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    Статьи

    C мормышкой по ледовым просторам

    29-01-2017 Ловля на мормышку Владимир Казанцев

    В настоящее время мормышка популярна не только в России. На эту приманку ловят скандинавы, канадцы, рыболовы североамериканских штатов и других стран. Существует великое множество разнотипных мормышек, и каждая дает определенную игру. Владимир Казанцев много экспериментировал с различными типами мормышек и с готовностью делится своими наблюдениями.

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    Обзоры

    SL Rods RUSH 712L. Бросок, адреналин, на…

    21-01-2017 Удилища Юрий Горох

    Зима – скучное время для спиннингиста. Не все имеют рядом «теплые» реки, чтобы продолжать заниматься любимым делом в режиме нон-стоп. Кого-то, как и меня, спасает зимняя рыбалка, ну а кто-то впадает в долгую зимнюю спячку. Но душа требует эмоций, и каждый рыболов нет-нет, да и достает из шкафа удилища, катушки...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    03 февраля 2017
    Твистеры Microkiller
    Обзоры
    Что может быть более предсказуемым, чем работа классического по форме твистера? Все же так просто – оснастил приманку и забросил в воду, а дальше уже ...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    02 февраля 2017
    JSpin Снеток. Так, а где тут у вас течение?
    Обзоры
    Довелось мне познакомиться и с воблерами от компании Jspin, носящими отечественное название – «Снеток». Приманки достаточно интересные, их в нашем гор...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    02 февраля 2017
    Мой первый спиннинг с вклейкой
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    Спиннингов с вклейкой – solid - не было в моем арсенале чрезвычайно продолжительный период времени, но любопытство и стремление попробовать что-нибудь...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    31 января 2017
    Benkei PE 8. Откуда такие цифры?
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    Примерно в августе на шпулю одной из моих катушек был намотан шнур Benkei PE 8. Ему был предначертан нелегкий путь в рамках нашего конкурса: «Лучшие р...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    26 января 2017
    Jackall Tiny Fry 38 SP. Подарок от чистого сердца
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    Все говорят, что подарки, подаренные от чистого сердца, всегда приносят радость. Я соглашусь с этим высказыванием и расскажу свою историю, в котором г...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    19 января 2017
    Запоздалое знакомство с Jackall Tricoroll
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    На спиннинг я ловлю преимущественно воблерами, причем самыми разными. За свой не столь большой стаж спиннингиста мне удалось опробовать множество моде...
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