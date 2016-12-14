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Новости

Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 01-2017

25-12-2016 Анонсы прессы Super User

В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25 О.Кузин. Отборы в сборную России 2017 года Ф.Мухарев. Время ловли: январь – февраль А.Дьяченко. «Золотая мормышка — 2016»

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    Статьи

    За окунем с балансиром

    25-12-2016 Отвесное блеснение Алексей Демидович

    Найти на водоеме русло, проверить бровку, наскоро обловить пару десятков лунок - для опытного рыболова совсем не сложно, даже в малознакомом месте. И если все делать правильно, не размениваясь на мелочи, можно оказаться с богатым уловом, считает Алексей Демидович.

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    • Бокоплавы

      Статья о ловле на бокоплавы - свинцовые приманки для ловли в отвес зимой и летом - назревала давно, …

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    Обзоры

    Tsuribito Delicious Shiner 3"

    14-12-2016 Приманки Владимир Блохин

    В последнее время в сети интернет все чаще и чаще мелькают те или иные силиконовые приманки. Некоторые из них всем давно и хорошо известны, некоторые являются выходцами из домашних мастерских, а о каких-то – так и вовсе днем с огнем не сыщешь информации. Причем приманки эти выглядят так, что не...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Юрий
    Юрий
    29 декабря 2016
    Непохожие от Yoshi Onyx
    Обзоры
    Удивить современного рыболова сегодня непросто. Все формы задействованы, цвета внедрены, и чтобы быть непохожим, выделяться, обратить на себя внимание...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    23 декабря 2016
    Norstream Standard New. Когда общее - только название
    Обзоры
    Моим первым спиннингом для ловли на рывковые приманки был Norstream Standard 762MH. Но, несмотря на то, что он справлялся со своими обязанностями, я о...
    2
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    20 декабря 2016
    Извините, а Вы судака не видали?
    Новости с водоёмов
    После неплохого открытия сезона по зимней ловле судака наступила полоса не шибко удачных рыбалок. Неоднократно удавалось за весь световой день получит...
    2
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    Владимир Игнатов
    Владимир Игнатов
    19 декабря 2016
    Зимний спиннинг. Микроджиг. Рязанская ГРЭС.
    Без категории
    Новости с водоёмов
    Температура воздуха, наконец-то, повысилась и пришла пора выбираться на открытую воду. Как всегда в компании с Дмитрием Ксенофонтовым, выбрались в это...
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    Юрий
    Юрий
    19 декабря 2016
    Маленький и шустрый Снеток
    Обзоры
    Ненавижу... Нет, не так. Очень не люблю приманки, которые вроде бы, судя по форме, должны работать в руках самого непритязательного рыболова - на равн...
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    Дмитрий
    Дмитрий
    18 декабря 2016
    Один на реке
    Новости с водоёмов
    Из-за учебы совсем затянул с отчетами. Буду исправляться. Эта рыбалка состоялась почти две недели назад, мне удалось выбраться на участок реки, которы...
    2
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