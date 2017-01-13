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Новости

Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 02-2017

28-01-2017 Анонсы прессы Super User

По родным просторам А.Коломиец. Трое на море, не считая собаки Волгоградское водохранилище сковало льдом, по которому можно без опаски передвигаться. Пока на льду не выросли здоровенные торосы, автор успел там порыбачить. Ну а бороздить широкие просторы ему помогла «мотособака».

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    Статьи

    C мормышкой по ледовым просторам

    29-01-2017 Ловля на мормышку Владимир Казанцев

    В настоящее время мормышка популярна не только в России. На эту приманку ловят скандинавы, канадцы, рыболовы североамериканских штатов и других стран. Существует великое множество разнотипных мормышек, и каждая дает определенную игру. Владимир Казанцев много экспериментировал с различными типами мормышек и с готовностью делится своими наблюдениями.

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    Обзоры

    SL Rods RUSH 712L. Бросок, адреналин, на…

    21-01-2017 Удилища Юрий Горох

    Зима – скучное время для спиннингиста. Не все имеют рядом «теплые» реки, чтобы продолжать заниматься любимым делом в режиме нон-стоп. Кого-то, как и меня, спасает зимняя рыбалка, ну а кто-то впадает в долгую зимнюю спячку. Но душа требует эмоций, и каждый рыболов нет-нет, да и достает из шкафа удилища, катушки...

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    • SL rods Atria 702L

      Я очень сильно заболел спиннингом еще до армии, и с каждым годом мой интерес к нему растет. Хочется …

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    Новое в блогах

    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    26 января 2017
    Jackall Tiny Fry 38 SP. Подарок от чистого сердца
    Обзоры
    Все говорят, что подарки, подаренные от чистого сердца, всегда приносят радость. Я соглашусь с этим высказыванием и расскажу свою историю, в котором г...
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    Владимир Блохин
    Владимир Блохин
    19 января 2017
    Запоздалое знакомство с Jackall Tricoroll
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    На спиннинг я ловлю преимущественно воблерами, причем самыми разными. За свой не столь большой стаж спиннингиста мне удалось опробовать множество моде...
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    Андрей Железный
    Андрей Железный
    17 января 2017
    Воскресный "почти стритфишинг" и прочие воблерные изыскания...
    Новости с водоёмов
    Долго размышлял над тем, какому же водоёму посвятить свободный воскресный денёк. В планах была воблерная рыбалки и испытания нового для меня Norstream...
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    Варнавин Сергей
    Варнавин Сергей
    14 января 2017
    Мой первый опыт по зимнему спиннингу
    Новости с водоёмов
    Будучи большим поклонником спиннинга,решил не обходить такой интересный сезон как зима. Ведь ловить по открытой воде ЗИМОЙ в нашей местности для меня ...
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    Михаил
    Михаил
    14 января 2017
    Tict Brilliant 1,5" - привносим новое в микроджиг
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    Всем привет! Казалось бы, каких только силиконовых приманок сейчас не существует - есть и черви, и слаги, и твистеры, и виброхвосты. Вроде в...
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    Юрий
    Юрий
    13 января 2017
    Привлекательная для рыбы и рыбака Larva
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    У меня откуда-то из детства, то ли из проигрываемого из динамиков соседского магнитофона шансона, то ли из набора отборных ругательств оттуда же слово...
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