Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 02-2017
28-01-2017 Анонсы прессы Super User
По родным просторам А.Коломиец. Трое на море, не считая собаки Волгоградское водохранилище сковало льдом, по которому можно без опаски передвигаться. Пока на льду не выросли здоровенные торосы, автор успел там порыбачить. Ну а бороздить широкие просторы ему помогла «мотособака».Читать дальше
Кубок телеканала «Охотник и рыболов» в Воронеже
28 января Кубок телеканала «Охотник и рыболов» соберет вместе и любителей, и опытных рыболовов…Читать дальше
«Охота. Рыбалка 2017»
28-29 января 2017 г. на территории санатория им.М. Горького (г. Воронеж Центральный район) пройдет X…Читать дальше
KastKing Speed Demon: быстро и доступно
Американская компания KastKing анонсировала выпуск новой бейткастинговой катушки Speed Demon, котора…Читать дальше
Дитмар Изайаш - новый игрок в команде Zebco
Zebco Europe усилила свой руководящий состав известным профессиональным рыболовом и разработчиком сн…Читать дальше
Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 01-2017
В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25 О.Кузин. Отборы в сборную России 2017 года …Читать дальше
Мягкий Storm
Компания Storm, «дочка» Rapala VMC Corporation, известна своими инновационными спиннинговыми приманк…Читать дальше
DAM Quick: живая легенда
Одна из самых известных и популярных серий спиннинговых катушек немецкой компании DAM - Quick - внов…Читать дальше
Черная пятница - 2016. Чья скидка больше?
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит тот долгожданный день, когда рухнут цены на определенный ассор…Читать дальше
Норма вылова в Астрахани: первый шаг к лицензии на рыбалку?
По информации Астраханского рыбацкого портала, 11 ноября этого года прошло заседание Волго-Каспийско…Читать дальше
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