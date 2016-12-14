14-12-2016 Приманки Владимир Блохин

В последнее время в сети интернет все чаще и чаще мелькают те или иные силиконовые приманки. Некоторые из них всем давно и хорошо известны, некоторые являются выходцами из домашних мастерских, а о каких-то – так и вовсе днем с огнем не сыщешь информации. Причем приманки эти выглядят так, что не...