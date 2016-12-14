Анонс журнала «Спортивное рыболовство» № 01-2017
25-12-2016 Анонсы прессы Super User
В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25 О.Кузин. Отборы в сборную России 2017 года Ф.Мухарев. Время ловли: январь – февраль А.Дьяченко. «Золотая мормышка — 2016»Читать дальше
Мягкий Storm
Компания Storm, «дочка» Rapala VMC Corporation, известна своими инновационными спиннинговыми приманк…Читать дальше
DAM Quick: живая легенда
Одна из самых известных и популярных серий спиннинговых катушек немецкой компании DAM - Quick - внов…Читать дальше
Черная пятница - 2016. Чья скидка больше?
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит тот долгожданный день, когда рухнут цены на определенный ассор…Читать дальше
Норма вылова в Астрахани: первый шаг к лицензии на рыбалку?
По информации Астраханского рыбацкого портала, 11 ноября этого года прошло заседание Волго-Каспийско…Читать дальше
Олимпийская рыбалка
Международная конфедерация спортивного рыболовства (C.I.P.S.) предложила Международному олимпийскому…Читать дальше
Buster Jerk с японским акцентом
Тайваньская компания Strike Pro планирует существенно увеличить своё присутствие на японском рынке, …Читать дальше
В Конаково рыболовы состязались за звание лучшего
24-25 сентября в г. Конаково Тверской области состоялся Кубок телеканала «Охотник и рыболов»! В очер…Читать дальше
Daiwa BG: возвращение легенды
После почти 25-летнего перерыва компания Globeride возобновила выпуск легендарной серии катушек Daiw…Читать дальше
Золотая сборная
С 20 по 24 сентября 2016 года во Франции на водохранилище Бурдон (Lac du Bourdon) прошёл 18-й Чемпио…Читать дальше
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